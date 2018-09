Polizei sucht mit Fotos nach vermisstem Jäger

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Birkenfeld (dpa/lsw) - Nach dem Verschwinden eines Jägers in Birkenfeld (Enzkreis) erhoffen sich die Ermittler von Fotos neue Hinweise. Die Polizei veröffentlichte am Freitag zwei Bilder von dem 50-Jährigen, der seit Ende August vermisst wird. Sie bat unter anderem um Hinweise auf den Verbleib des Mannes. Der 50-Jährige war zuletzt am Abend des 29. August von Nachbarn gesehen worden. Sie wollen einen Streit zwischen ihm und zwei Unbekannten beobachtet haben. Die Polizei fand im Bereich des Wohnhauses Blutspuren des Vermissten. Auch die Waffen, die der Jäger legal besessen hatte, sind verschwunden. Da sich ein Tötungsdelikt nicht ausschließen lässt, wurde eine Sonderkommission eingerichtet.