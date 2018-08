Mutmaßlicher Graffiti-Sprayer schlägt Polizist: Festnahmen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bingen am Rhein (dpa/lrs) - Ein mutmaßlicher Graffiti-Sprayer hat am frühen Samstagmorgen einem Polizisten in Bingen am Rhein einen Faustschlag ins Gesicht verpasst und ihn leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Anwohner bemerkt, dass vier Männer am zentralen Omnibusbahnhof der Stadt eine Mauer besprühen und die Polizei verständigt.

Beim Eintreffen der Streife flüchteten die Männer, sie konnten aber im Laufe einer Fahndung gestellt werden. Dabei habe einer der Männer einen Beamten angegriffen und mit der Faust ins Gesicht geschlagen, dieser habe seinen Dienst aber fortsetzen können, sagte ein Polizeisprecher. Nachdem weitere Beamte zur Verstärkung gerufen worden waren, seien die vier Männer festgenommen worden. Gegen sie würden nun mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach ersten Erkenntnissen handele es sich um Angehörige der Fußballfanszene.