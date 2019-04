Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bingen am Rhein (dpa/lrs) - Um von einer Geldautomatensprengung abzulenken, haben drei Unbekannte in Bingen am Rhein acht Mülltonnen angezündet. Als die Täter den Automaten in der Nacht zum Mittwoch aufhebelten, ging in der Bankfiliale ein Alarm los, wie die Polizei in Mainz berichtete. Sie flüchteten ohne Beute. Der Tresor in dem Automaten blieb unbeschädigt. Polizisten fanden am Tatort Brecheisen und Klebeband. Die Bankfiliale liegt in unmittelbarer Nähe zu den Mülltonnen.