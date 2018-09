Zweiter Verhandlungstag: Prozess um Dreifachmord von Hille

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bielefeld (dpa/lnw) - Der Prozess um den mutmaßlichen Dreifachmord von Hille wird heute am Landgericht Bielefeld fortgesetzt. Zum Beginn am 3. September war mit Rücksicht auf die verhinderten psychiatrischen Gutachter nur die Anklage verlesen worden. Noch offen ist bisher, ob sich die beiden deutschen Angeklagten am zweiten Prozesstag zu den Vorwürfen äußern werden.

Angeklagt wegen dreifachen Mordes sind der 51-jährige Jörg W. und sein Ziehsohn Jörg W. (24). Die beiden sollen im ostwestfälischen Hille aus Habgier drei Männer getötet und verscharrt haben. Die Leichenfunde auf zwei angrenzenden Höfen hatten im Frühjahr für Aufsehen gesorgt. Laut Anklage haben die beiden einen 72-jährigen Nachbarn, dann einen 64-jährigen Hilfsarbeiter und später einen 30 Jahre alten Geschäftspartner brutal erschlagen.

Der 51-jährige ehemalige Fremdenlegionär Jörg W. soll der Initiator der Morde gewesen sein und den Zeitsoldaten Kevin R. angestiftet haben, ihm zu helfen. Der 51-Jährige hatte sich nach Angaben des Richters in der Untersuchungshaft gegenüber einer Psychologin eingelassen. Der 24-Jährige hatte bei der Polizei umfangreich ausgesagt und eine direkte Tatbeteiligung abgestritten. Im Prozess will Kevin R. nach Angaben seines Anwaltes zunächst schweigen.