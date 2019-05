Nach Messerangriff auf Ex-Freundin in Untersuchungshaft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bielefeld (dpa/lnw) - Nach einem Messerangriff auf seine Ex-Freundin sitzt ein 27 Jahre alter Mann aus Bielefeld in Untersuchungshaft. Ein Amtsrichter habe Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Sonntag mit. Der 27-Jährige soll am Samstagmorgen seine frühere Freundin in der Nähe ihrer Wohnung unvermittelt angegriffen und ihr Stich- und Schnittverletzungen zugefügt haben. Die 25-Jährige kam ins Krankenhaus. Die Polizei hatte den mutmaßlichen Täter mit Hilfe von Anwohnern festgenommen. Eine Mordkommission ermittelt zum Hintergrund der Tat.