Kinder mit Schnitten getötet: Vater unter Tatverdacht

Bielefeld (dpa/lnw) - Die in Bielefeld mutmaßlich von ihrem Vater getöteten Kleinkinder starben an den Folgen von Schnittverletzungen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag nach der Obduktion mit. Der 41-jährige Familienvater schwebte am Montagnachmittag in Lebensgefahr. Er soll nach der gewaltsamen Tötung seiner beiden Kinder versucht haben, sich das Leben zu nehmen.

Zwar hatte sich der Zustand des 41-Jährigen nach Polizeiangaben zwischenzeitlich stabilisiert, galt aber am Abend erneut als kritisch. Weil der Mann nicht ansprechbar sei, sei die Motivlage weiter unklar. Eine Mordkommission versuche die Hintergründe des Geschehens aufzuklären. Nach Informationen der "Neuen Westfälischen" sind die Opfer ein einjähriger Junge und seine zweijährige Schwester.

Am Sonntag hatte der Familienvater den Angaben der Ermittler zufolge selbst den Notruf verständigt und sich danach schwere Verletzungen zugefügt. Die Mutter war zur Tatzeit nicht in der Wohnung.