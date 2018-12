Maskierte überfallen Spielhalle und flüchten mit Bargeld

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berne (dpa/lni) - Zwei mit Sturmhauben maskierte Männer haben eine Spielhalle in Berne (Kreis Wesermarsch) überfallen. Die Täter bedrohten am Freitagabend eine Angestellte und vier Kunden mit einer Waffe, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sie zwangen die Mitarbeiterin, ihnen Bargeld zu übergeben und flüchteten. Wie viel Geld sie erbeuteten, blieb zunächst unklar. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand.

Die Täter sollen laut Aussagen dunkle Kleidung getragen haben und zwischen 1,80 Meter und 1,90 Meter groß sein. Die Polizei erhofft sich Hinweise von Zeugen. In derselben Spielhalle hatten zwei Räuber im Juli dieses Jahres zugeschlagen und dabei überwiegend Münzgeld erbeutet.