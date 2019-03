Schwert, Machete und Schreckschusspistole in Auto entdeckt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bernburg (dpa/sa) - Polizisten haben bei einer Kontrolle in Bernburg (Salzlandkreis) im Wagen eines 53-Jährigen mehrere Waffen entdeckt. Sie stellten am Donnerstagabend eine Schreckschusspistole, ein Schwert und eine Machete sicher, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zudem lagen gestohlene Kennzeichen und eine kleinere Menge der Droge Crystal im Auto. Der Verdächtige steht im Verdacht, Drogen genommen zu haben. Er besaß laut Polizei keinen gültigen Führerschein. Das Auto war demnach ebenfalls nicht zugelassen.