Per Haftbefehl gesuchter Mann und Drogendealer festgenommen

Bernburg (dpa/sa) - Ein per Haftbefehl gesuchter Mann ist von Polizisten in Bernburg festgenommen worden. Er habe sich am Mittwochabend vor einer Gaststätte mit einem Unbekannten gestritten. Beide Männer seien noch vor dem Eintreffen der Polizei am Mittwochabend geflüchtet, teilten die Beamten am Donnerstag mit. Zeugen berichteten von einer blutenden Kopfverletzung bei einem der Männer. Polizisten fanden später den Verletzten in der Nähe.

Die ein Zentimeter große Platzwunde am Kopf wollte der 32-jährige nicht behandeln lassen. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. Die Gründe dafür nannten die Beamten nicht. Er wurde vorläufig festgenommen. Auch die Identität des Schlägers, ein 26-Jähriger, konnte geklärt werden. Warum sich beide gestritten hatten, war zunächst unklar.

Während der Suche nach den Männern kontrollierten die Beamten einen Verdächtigen, der jedoch nichts mit der Schlägerei zu tun hatte. Dafür fanden sie mehrere hundert Gramm Marihuana, die der 25-Jährige kurz vorher weggeworfen hatte. Er war in der Vergangenheit bereits wegen Drogenhandels verurteilt worden und befand sich auf Bewährung. "Wir gehen davon aus, dass er wieder Drogen verkauft hat", sagte ein Polizeisprecher. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen.