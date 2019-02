Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bernau (dpa/lsw) - Beim Rodeln auf einer Skipiste im Kreis Waldshut sind drei Kinder schwer verunglückt. Alle drei wurden verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein fünf Jahre altes Mädchen wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Die drei Geschwister waren demnach am Samstag in Bernau auf einem Schlitten den Hang hinuntergefahren und gegen aufgeschütteten Schnee geprallt.