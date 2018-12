Geschäftsmann in Wilmersdorf überfallen: Flucht mit Taxi

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Am Parkplatz einer Bank in Berlin-Wilmersdorf ist ein Geschäftsmann überfallen worden. Ein Unbekannter habe seinen Arm vor das Gesicht des Opfers gehalten, zeitgleich sei ein Auto vorgefahren, aus dem zwei Männer stiegen, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Täter attackierten den 66-jährigen dann am Freitag am Bundesplatz mit Reizgas und raubten seine beiden Koffer, in denen sich unter anderem die Geschäftseinnahmen befanden. Dann flüchteten die Täter im Auto. An der Ecke Stubenrauchstraße/Taunusstraße stießen sie mit dem Wagen gegen geparkte Fahrzeuge.

Sie sollen das Fluchtfahrzeug stehengelassen haben und dann mit einem Taxi weiter geflohen sein. Zeugen berichteten, dass sich zwei der Flüchtenden später zu Fuß über einen Hof in der Stubenrauchstraße absetzen wollten. Dort nahmen Polizisten einen 30-jährigen Tatverdächtigen fest. Sein Komplize flüchtete über den Hof in Richtung Schwalbacher Straße.

Das Fluchtfahrzeug wurde auf das Sicherstellungsgelände der Polizei gebracht. Kurz nach 2 Uhr am Samstag gelangten Unbekannte auf das Gelände und entleerten einen Feuerlöscher im Innenraum des Wagens. Es wird geprüft, ob dieser Vorfall in Zusammenhang mit der Raubtat steht und von den geflüchteten Komplizen begangen worden ist. Die Polizei sucht Zeugen des Raubüberfalls.