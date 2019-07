Zwölf brennende Autos in einer Nacht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - In Berlin-Mitte und Kreuzberg haben in der Nacht zu Dienstag zwölf Autos gebrannt - zehn davon allein rund um den Chamissoplatz in Kreuzberg. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand, allerdings wurden Fenster benachbarter Wohnungen beschädigt und Gebäude durch den Ruß verschmutzt. Eine Wohnung ist momentan unbewohnbar. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, das Landeskriminalamt ermittelt.

Nach rund 300 Brandanschläge auf Autos bislang im diesem Jahr hatte die Hauptstadt-Polizei erst vor Kurzem die Ermittlungsgruppe "Nachtwache" ins Leben gerufen. Fünf Beamte des Landeskriminalamtes sollen verstärkt die Taten aufklären, hieß es. Polizeistreifen sollten zudem Orte besonders im Blick haben, an denen Brandstiftungen vermutet werden. Das seien etwa auch dunkle Mieterparkplätze und abgelegene Nebenstraßen.