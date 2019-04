Zwei Tatverdächtige stellen sich nach Attacke auf Frau

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Knapp acht Monate nachdem sie eine Frau in Berlin-Spandau sexuell belästigt und angegriffen haben sollen, haben sich zwei tatverdächtige Männer gestellt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Polizei hatte am Montag mit einer Videosequenz sowie Bildern aus einer Überwachungskamera öffentlich nach zwei Männern gefahndet. Die 21 und 22 Jahre alten Tatverdächtigen meldeten sich daraufhin am Montagabend bei der Polizei in Spandau. Das Landeskriminalamt ermittelt.

Insgesamt sollen drei Männer die Frau an der Bushaltestelle Alt-Pichelsdorf im Spandauer Ortsteil Wilhelmstadt sexuell belästigt, festgehalten und geschlagen haben. Bei der Ankunft eines Busses flüchteten die Männer laut Polizei. Einen Tag später erkannte die Frau zwei der drei Männer in einem Bus wieder. Die zur Fahndung genutzte Videosequenz vom August 2018, die die beiden bekannten Tatverdächtigen zeigen soll, stammt den Angaben zufolge aus dem Bus. Der dritte Tatverdächtige sei weiter unbekannt hieß es.