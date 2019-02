Zwei Raubüberfalle in Berlin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Bewaffnete Räuber haben in Berlin einen Discounter überfallen. In dem Geschäft in der Kiefholzstraße im Ortsteil Alt-Treptow bedrohten zwei maskierte Männer am Freitagabend die beiden an den Kassen sitzenden Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und einem Messer, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Demnach blieben die Angestellten im Alter von 62 und 29 Jahren bei dem Überfall unverletzt. Das Duo floh mit der Beute.

Ebenfalls Beute machten den Angaben zufolge zwei Räuber in Berlin-Britz. Am frühen Samstagmorgen zückte einer der Täter in einer Sportsbar auf dem Britzer Damm eine Schusswaffe und forderte Geld von einem 21 Jahre alten Angestellten. Anschließend floh er mit der Beute und einem zweiten Mann, der laut Polizei Schmiere gestanden hatte. Der 21-Jährige blieb unverletzt. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen schweren Raubs.