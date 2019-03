Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Zwei Männer haben bei einer Messerstecherei in Berlin-Reinickendorf leichte Stichverletzungen erlitten. Die 37 und 39 Jahre alten Männer waren am Montagnachmittag im Kienhorstpark mit vier anderen Männern in Streit geraten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Streitursache war zunächst unklar. Eine Sicherheitsbeamtin der BVG fand die Verletzten in einem Durchgang am U-Bahnhof Osloer Straße und verständigte die Polizei.