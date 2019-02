Zwei Brüder mit Messer gestochen: 26-Jähriger tatverdächtig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Bei einem Streit in Berlin-Prenzlauer Berg soll ein 26-Jähriger nach Angaben der Polizei zwei Brüder mit einem Messer in den Oberkörper gestochen haben. Die 26 und 28 Jahre alten Geschwister trugen in der Nacht zu Samstag leichte Verletzungen davon und wurden ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Ein Begleiter der Geschwister hatte nach den Angaben Schnittverletzungen am Hals. Nach ersten Ermittlungen war aber nicht klar, von wem der 22-Jährige verletzt wurde. Er lehnte eine Behandlung von einem Arzt ab. Der Tatverdächtige und zwei Begleiter flüchteten. Alle Beteiligten sind Syrer.

Weitere Angaben über die Ursache des Streits in der Storkower Straße machte die Polizei zunächst nicht. Die Polizisten gehen laut einem Sprecher davon aus, dass sich die Männer untereinander kannten. Der mutmaßliche Angreifer sei namentlich bekannt. Festgenommen wurde er nicht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.