Zeugen beobachten versuchten Autodiebstahl

Berlin (dpa/bb) - Zwei mutmaßliche Autodiebe hat die Polizei in Berlin-Niederschöneweide festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete ein 31-Jähriger am Mittwochabend, wie sich zwei 20-jährige Männer in der Köpenicker Landstraße am Auto eines Bekannten zu schaffen machten. Gemeinsam mit dem zu Hilfe gerufenen Autobesitzer gelang es dem Zeugen, einen der beiden Männer festzuhalten und die Polizei zu alarmieren. In dem Wagen fanden die Beamten gestohlene Kennzeichen und weiteres Diebesgut. Während die Polizei noch vor Ort war, kehrte auch der zweite mutmaßliche Täter zurück - die Beamten nahmen ihn umgehend fest. Die beiden Verdächtigen kamen in Polizeigewahrsam.