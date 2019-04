Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - In ein Juweliergeschäft in Berlin-Wedding ist nach einem Zeitungsbericht eingebrochen worden. Die Täter sollen in der Nacht zu Donnerstag durch ein angrenzendes Café in der Müllerstraße Ecke Seestraße gekommen sein, wie die "B.Z." berichtete. Sie brachen demnach durch die Wand zwischen den beiden Geschäften und erbeuteten Schmuck. Wie hoch der Schaden insgesamt war, stand noch nicht fest. Die Polizei war zunächst nicht zu erreichen.