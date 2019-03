Würgespuren am Hals: Mehr Fälle für Gewaltschutzambulanz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Gewürgt, geschlagen, getreten: Seit der Eröffnung der Berliner Gewaltschutzambulanz vor fünf Jahren haben rund 4700 Menschen dort Hilfe gesucht. Damit haben sich die Fallzahlen seit dem Start mehr als vervierfacht. Mit dem wachsenden Bedarf stieg auch die Zahl der Ärzte in der Ambulanz von einem auf sechs Kollegen an. Rechtsmedizinerin und Vize-Chefin Saskia Etzold geht in ihrer Bilanz nicht davon aus, dass es in allen Lebensbereichen mehr Gewalt gibt als früher. "Aber sie kommt mehr vom Dunkelfeld ins Hellfeld", sagte sie am Freitag zum Jubiläum der Einrichtung.

Die Gewaltschutzambulanz gehört zur Berliner Charité. Opfer können ihre Verletzungen dort von Rechtsmedizinern vertraulich und kostenlos dokumentieren lassen. Sie müssen nicht sofort entscheiden, ob sie Anzeige erstatten. Die Dokumentation zählt in jedem Fall aber auch noch später bei einer Verhandlung vor Gericht.

Was Rechtsmediziner zu sehen bekommen, ist oft hart: Einen Stiefelabdruck, der sich nach einem heftigen Tritt samt Profilsohle in einem Kindergesicht abzeichnet oder Würgespuren am Hals von Frauen. Dazu feuerrote Wundmale, die ein Nietengürtel nach heftigen Schlägen auf dem Bauch hinterlassen hat. Drei Viertel der erwachsenen Gewaltopfer in der Ambulanz sind Frauen, rund ein Fünftel aller Betroffenen Kinder. Bei der Hälfte der Kinder (51 Prozent) bestätigte sich der Verdacht auf eine Gewalttat.

Rund 2500 Menschen, die sich in der Ambulanz meldeten, hatten nach Gewalterfahrungen deutlich sichtbare Verletzungen. Am häufigsten raten Polizei und Krankenhausärzte Opfern dann zum Gutachten in der Ambulanz. Auch Jugendämter, Frauenberatungsstellen und Opferschutzeinrichtungen sind mit der Ambulanz vernetzt.

Bei fast der Hälfte der Fälle unter Erwachsenen (44 Prozent), die in der Ambulanz dokumentiert sind, gehörten bisher Partner oder Ex-Partner zu den Tätern. Fast immer gingen mehrere Gewalttaten voraus, bevor sich Opfer Hilfe suchten. Bei einem weiteren knappen Drittel der Fälle (31 Prozent) kannten sich Täter und Opfer. Nur ein knappes Viertel der Verletzten hatte den Angreifer vorher noch nie gesehen. Noch deutlicher wird dieses Nähe-Verhältnis bei Gewalt gegen den Hals, bei der in jedem vierten Fall Lebensgefahr bestand. Nur elf Prozent der Opfer kannten den Täter nicht.

Wichtig sei, dass sich Gewaltopfer in der Ambulanz melden, bevor Verletzungen wieder verheilten, sagte Etzold. Nicht alle Betroffenen zeigen den Täter sofort an. Manchmal vergingen Jahre des Leidens, die sich dann auch in den Akten der Ambulanz widerspiegeln.

Die Opferhilfe wünscht sich für die Zukunft ein noch proaktiveres Verhalten der Polizei. "Nur zehn Prozent der Menschen kommen nach einer Straftat direkt im Hilfesystem an", sagte Geschäftsführerin Eva Schumann. "Das liegt nicht am mangelnden Bedarf. Die Schwellen liegen noch zu hoch." Ein Gewaltopfer sei oft nicht in der Lage, einen Anwalt auszusuchen und dort einen Termin auszumachen.

Gefördert wird die Ambulanz derzeit mit einer Million Euro pro Jahr aus dem Haushalt des Justizsenats. Eine dauerhafte Finanzierung ist noch nicht gesichert.