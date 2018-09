Wohnung in Friedrichshain besetzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Nach einer Demonstration in Berlin-Friedrichshain ist eine leerstehende Wohnung besetzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, drangen mehrere Personen am Samstagabend in das Gebäude am Weidenweg ein und blockierten die Zugänge. Hunderte Menschen standen vor dem Haus auf dem Bürgersteig. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an und trug mehrere Leute weg. Weitere Einzelheiten gab die Berliner Polizei in der Nacht zum Sonntag nicht bekannt.