Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Einen Tag nach der großen Schleuser-Razzia hat es an mindestens zwei Orten in Berlin am Mittwochmorgen weitere Wohnungsdurchsuchungen gegeben. In einem Mehrfamilienhaus in Tempelhof brachen Beamte eine Wohnung auf und führten einen Mann in Handschellen ab, wie zu beobachten war. Polizei und Staatsanwaltschaft machten zunächst keine näheren Angaben dazu, was der Grund für den Einsatz war. Polizeibeamte trugen mehrere gefüllte Tüten aus der Wohnung.