Weitere Autos in Berlin beschädigt

Berlin (dpa/bb) - Erneut ist es in Berlin zu Sachbeschädigungen an Autos gekommen. In der Nacht zum Mittwoch wurde die Polizei gegen 0.30 Uhr nach Berlin-Weißensee gerufen, weil Anwohner Lärm an geparkten Autos bemerkten. Die Beamten fanden an 18 Fahrzeugen in der Gustav-Adolf-Straße und in der Bühringstraße abgebrochene Scheibenwischer. An fünf Autos wurden Außenspiegel beschädigt.

Seit mehreren Wochen werden in verschiedenen Stadtteilen Berlins Autos beschädigt. Am Dienstag wurden in Berlin-Bohnsdorf die Reifen von 62 Fahrzeugen zerstochen, auch am Montag fanden Polizisten in Berlin-Charlottenburg zerstochene Reifen und Schäden an 34 Autos. Laut einer Polizeisprecherin werde aber noch geprüft, ob es einen Zusammenhang gebe.