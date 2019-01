Vor zehn Jahren: Einbruch mit Millionenschaden in KaDeWe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Der millionenschwere Einbruch in das Berliner Luxuskaufhaus KaDeWe vor zehn Jahren bleibt ohne Folgen für die Täter. Gegen ein verdächtiges Zwillingspaar wird definitiv nicht neu ermittelt. "Wir haben uns die Zähne ausgebissen - das Verfahren ist tot", sagte Oberstaatsanwalt Sjors Kamstra der Deutschen Presse-Agentur. "Das war eine sehr gut geplante Tat."

In der Nacht zum 25. Januar 2009 waren Diebe in das Kaufhaus des Westens eingebrochen, sie stahlen Uhren und Schmuck im Millionenwert. Die beiden festgenommenen Brüder wurden wieder freigelassen, weil eine DNA-Spur in einem sichergestellten Handschuh keinem der beiden eindeutig zugeordnet werden konnte. Die Ermittlungen wurden 2010 eingestellt. Danach war erwogen worden, mit neuen wissenschaftliche Methoden die Täter doch noch zu überführen.