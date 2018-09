Versuchter Totschlag: Mutmaßlicher Täter festgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin/Brüssel (dpa/bb) - Im Fall des 16-Jährigen, der im Juni in Berlin-Kreuzberg mit einer abgebrochenen Glasflasche am Hals schwer verletzt worden war, ist der mutmaßliche Täter ermittelt worden. In Zusammenarbeit mit belgischen Behörden wurde in Brüssel ein 17-jähriger Jugendlicher festgenommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er befinde sich seit 10. August in Auslieferungshaft. Gegen ihn wird wegen versuchten Totschlags ermittelt.

Der 16-Jährige war in der Nacht zum 20. Juni mit einem Unbekannten in der Skalitzer Straße zunächst in einen verbalen Streit geraten. Dieser hatte ihn dann mit einer abgebrochenen Glasflasche am Hals schwer verletzt. Der Jugendliche wurde in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Die Attacken wurden nach Angaben der Polizei vom Montag durch "persönliche Streitigkeiten" ausgelöst. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.