Versuchter Handtaschenraub: Frau wird leicht verletzt

Berlin (dpa/bb) - Eine 53 Jahre alte Frau ist in Berlin-Neukölln von einem Radfahrer überfallen und verletzt worden. Das teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Demnach kam der Radfahrer der 53-Jährigen in der Nacht zu Mittwoch in der Ganghoferstraße entgegen und versuchte, ihr beim Vorbeifahren die Handtasche zu entreißen. Der Dieb stürzte dabei, konnte anschließend jedoch die Flucht ergreifen - ohne Handtasche. Die 53-Jährige erlitt beim Entreißen der Tasche eine Ellenbogen- und Unterarmfraktur. Sie wurde ambulant behandelt.