Vater und Baby liegen tot vor Hochhaus

Berlin (dpa/bb) - Nach dem tödlichen Sturz eines Babys aus dem siebten Stock eines Hochhauses ermittelt die Berliner Polizei wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt. Im Fokus steht wohl der Vater des Kindes, der allerdings selbst in der Nacht zum Freitag starb. Anwohner hatten den Mann gegen 22.30 Uhr tot vor einem elfgeschossigen Gebäudes am Rosenfelder Ring in Friedrichsfelde gefunden. Neben dem toten 23-Jährigen lag das leblose Baby. Eine Obduktion der beiden Leichen soll nun nach Angaben der Polizei die Todesursache klären. Die Untersuchung sollte noch am Freitag erfolgen.

Die Hintergründe des nächtlichen Dramas waren zunächst unklar, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Laut Notrufprotokoll der Feuerwehr sollen das Baby und sein Vater nacheinander aus der siebten Etage in die Tiefe gestürzt sein. Der 23-Jährige und das neun Monate alte Kind waren nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft zuvor allein in der Wohnung.