Unruhige Nacht vor Prozess um Autonomen-Kneipe

Berlin (dpa/bb) - Kurz vor dem Prozess um die Linksautonomen-Kneipe "Kadterschmiede" in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain haben mutmaßliche Unterstützer für eine Brückensperrung gesorgt. Mehrere Reifen seien in den frühen Morgenstunden auf der Elsenbrücke abgelegt und angezündet worden, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Der Verkehr sei für rund zwei Stunden unterbrochen gewesen.

In Zusammenhang mit diesem Vorfall auf der Brücke zwischen den Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg und Treptow-Köpenick habe es zwei Festnahmen gegeben - Details dazu wurden zunächst nicht genannt. Zuvor hätten in der Nacht in der Rigaer Straße mehrere Müllcontainer gebrannt, hieß es.

Der Staatsschutz hat den Angaben zufolge die Ermittlungen wegen schweren Landfriedensbruchs übernommen. Die Polizei gehe derzeit von einer "konzertierten Aktion" im Zusammenhang mit dem Gerichtsprozess aus, sagte die Sprecherin. Aktuell seien keine weiteren Vorfälle bekannt. Allerdings waren am Vormittag auch in der Liebigstraße, einer Querstraße zur Rigaer Straße, Überbleibsel brennender Autoreifen zu sehen - und offenbar dadurch verursachte Schäden an einem geparkten Auto.

Dort und an der Elsenbrücke hinterließen die mutmaßlichen Täter ein Bekennerschreiben, das der dpa vorliegt. Unter der Überschrift "Solidarität heißt Angriff!" schreiben die Verfasser, sie hätten aus Protest gegen Räumungsabsichten Barrikaden rund um Rigaer Straße und Liebigstraße sowie an "verschiedenen Orten der Stadt" errichtet.

Die Autoren erklären ihre Solidarität mit der "Kadterschmiede" und einem "anarcha-queerfeministischem" Projekt in einem teilbesetzten Haus in der Liebigstraße - diese seien "Orte des Widerstands gegen die Herrschaft von einigen über viele, gegen Gentrifizierung und Verdrängung". Beide seien von der Räumung bedroht. "Wenn die Bullen zu Räumungen anrücken, werden wir da sein", heißt es. Zuvor hatte die "B.Z" online über das Bekennerschreiben berichtet.

Von 10.00 Uhr an sollte eine Zivilkammer des Landgerichts eine neue Klage des Eigentümers des Hauses verhandeln, in dem sich die "Kadterschmiede" befindet. Er verlangt eine Räumung der Kneipe. Deren Betreiber werden der linksradikalen Szene zugerechnet, die Räume werden seit Ende 2013 ohne Mietvertrag genutzt. In dem Fall gab es in den vergangenen Jahren mehrere Prozesse.