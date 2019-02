Unfall: Beamter soll alkoholisiert gewesen sein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Der Fahrer eines Polizeiwagens, gegen den wegen eines tödlichen Unfalls am Alexanderplatz ermittelt wird, hatte möglicherweise Alkohol getrunken. "Der Fahrer des Polizeifahrzeugs soll alkoholisiert gewesen sein", sagte eine Sprecherin der Berliner Polizei am Mittwochmorgen. Die Ermittlungen lägen bei der Staatsanwaltschaft. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte, es werde in dem Fall auch wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wegen Trunkenheit ermittelt. Zuvor hatten Medien über den Fall berichtet.

Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik erklärte in einem Statement, das die Polizei am Mittwoch bei Twitter veröffentlichte: "Ich sichere der Familie zu, dass ich mit vollem Nachdruck und rückhaltlos alles zur Aufklärung Erforderliche beitragen werde." Auf einer Einsatzfahrt war die 21-Jährige vor rund einem Jahr in der Grunerstraße von einem Einsatzwagen gerammt und tödlich verletzt worden.