Berlin (dpa/bb) - Ein Mann hat einen Getränkemarkt in Berlin-Marzahn überfallen und einen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe bedroht. Der Unbekannte erschien am Samstagabend kurz vor Ladenschluss in dem Markt an der Allee der Kosmonauten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er zog demnach die Waffe und forderte von einem 68-jährigen Mitarbeiter Geld. Der Räuber griff in die geöffnete Kasse und flüchtete anschließend mit der Beute unerkannt. Der Markt-Mitarbeiter blieb unverletzt.