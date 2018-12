Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein Mann hat ein geparktes Auto in Berlin-Wilmersdorf angezündet. Zeugen beobachteten den Unbekannten am späten Freitagabend in der Fritschestraße, als die Reifen des Wagens brannten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Als der Mann die Zeugen sah, flüchtete er. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen. Niemand wurde verletzt.