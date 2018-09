Unbekannter richtet Messer auf Kind und fordert Geld

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein unbekannter Fahrradfahrer hat im Großen Tiergarten in Berlin-Mitte ein Messer auf ein einjähriges Kind gerichtet. Anschließend forderte der Mann am Donnerstagnachmittag auf der Fasanerieallee von Mutter Geld, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Radfahrer die Touristin zunächst angesprochen haben. Nach einem kurzen Wortwechsel zückte er dann das Messer. Als die Frau den Angaben zufolge laut um Hilfe rief, sei der Mann geflüchtet. Mutter und Sohn blieben unverletzt.