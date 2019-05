Unbekannter Mann in Treptower Park getötet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Nachdem die Leiche eines getöteten Mannes im Treptower Park gefunden wurde, sucht die Polizei weiter nach dem Täter. Der Tote war am Sonntagmittag um 12.40 Uhr von Spaziergängern in einem Gebüsch am Rand einer großen Liegewiese entdeckt worden. Eine Polizeisprecherin sagte am Montag, man gehe davon aus, dass der bislang unbekannte Mann gewaltsam zu Tode gekommen sei. Am Montag sollte die Leiche obduziert werden, um die Todesursache festzustellen. Eine Mordkommission ermittelt.