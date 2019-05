Unbekannter greift Mann im Görlitzer Park mit Messer an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein junger Mann ist im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg von einem Unbekannten mit einem Messer attackiert und verletzt worden. Zunächst habe der spätere Täter den 22-Jährigen aufgefordert, den Park zu verlassen, teilte die Polizei mit. Der junge Mann kam der Aufforderung in der Nacht zu Freitag nicht nach und der Unbekannte ging zunächst weg. Später kehrte der Täter aber in den Park zurück und griff den 22-Jährigen mit einem Messer an. Der junge Mann erlitt Verletzungen an der Wade und wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Der Görlitzer Park gilt seit Jahren "Problem-Park", unter anderem ist er wegen des offenen Drogenhandels in Verruf geraten.