Berlin (dpa/bb) - Unbekannte haben an einem Wohnhaus in Berlin-Wedding einen Sprengkörper zur Explosion gebracht. Bei dem Vorfall in der Nacht zu Samstag wurden mehrere Fensterscheiben zerstört, wie die Polizei mitteilte. Worum es sich bei dem explodierten Gegenstand handelte, war zunächst unklar. Kurz vor Mitternacht habe ein Bewohner des Hauses in der Lüderitzstraße ein klirrendes Geräusch gehört und eine Druckwelle gespürt. Der Sprengkörper wurde laut Polizei im Hof gezündet.