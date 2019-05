Unbekannte überfallen Modegeschäft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Zwei Unbekannte haben am Dienstagabend ein Modegeschäft in Berlin-Wilmersdorf überfallen und kostspielige Kleidung erbeutet. Zunächst drückte einer der Täter die 76 Jahre alte Verkäuferin gewaltsam gegen den Tresen, so dass sich diese nicht mehr wehren konnte. Wie die Polizei weiter mitteilte, raubte der zweite Räuber dann hochwertige Pullover und Jacken. Anschließend flüchtete das Duo mit seiner Beute aus dem Geschäft am Olivaer Platz. Die Frau blieb körperlich unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Über den genauen Wert der Ware konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.