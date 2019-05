Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Zwei Unbekannte haben in Berlin-Spandau einen Imbiss überfallen und den Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht. Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag sagte, habe einer der beiden Täter in der Nacht zu Dienstag die Waffe wortlos auf den 61 Jahre alten Mitarbeiter des Ladens in der Obstallee gerichtet. Anschließend griff der Räuber nach einer Geldschublade und das Duo flüchtete mit der Beute. Der 61-Jährige blieb unverletzt.