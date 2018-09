Unbekannte attackiert Frau: Fremdenfeindliches Motiv

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Eine Frau soll in Berlin-Charlottenburg eine Familie rassistisch beleidigt und die Mutter attackiert haben. Das Opfer war mit ihrer kleiner Tochter und ihrem 39 Jahre alten Ehemann unterwegs, als eine Unbekannte ihr an der Schloßstraße einen Schlag gegen den Hals versetzte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die 32-Jährige wurde demnach leicht verletzt. Als die Frau, die aus Indien stammt, nach dem Grund der Attacke fragte, habe die Angreiferin gerufen: "Weil ihr Ausländer seid!". Der Staatsschutz übernahm die Ermittlungen.