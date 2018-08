Uhrmacher in Werkstatt überfallen und ausgeraubt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Drei maskierte Männer haben einen Uhrmachermeister in Berlin-Friedrichshain in seiner Werkstatt überfallen und ausgeraubt. Der 75-Jährige sei leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Täter haben nach ersten Erkenntnissen am Freitagnachmittag an der Tür der Werkstatt in der Schreinerstraße geklingelt. Als der Uhrmacher öffnete, stießen sie ihn zu Boden und bedrohten ihn mit einem Elektroschocker. Dann stahlen sie laut Polizei mehrere hochwertige Uhren sowie Geld und flohen. Der Uhrmacher habe leichte Hautabschürfungen erlitten und eine ärztliche Behandlung abgelehnt.