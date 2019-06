Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein maskierter Mann hat am Freitagabend einen Discounter in Berlin-Baumschulenweg überfallen. Nach Zeugenangaben soll der mutmaßliche Täter die 42-jährige Angestellte an der Kasse mit einem Messer bedroht haben, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Mehrere Kunden seien zugegen gewesen. Der Mann forderte den Angaben zufolge Geld aus der Kasse und flüchtete mit der Beute. Verletzt wurde demnach niemand.