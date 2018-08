U-Bahn-Schläger auf Fotos wiedererkannt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Berliner Polizei hat die Identität eines tatverdächtigen U-Bahn-Schlägers ermittelt. Der 20-Jährige sei von Zeugen auf Fotos wiedererkannt worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Mann sei aber noch nicht festgenommen worden. Am 15. August hatte die Polizei die Bilder der Überwachungskamera veröffentlicht. Die Fahndung nach zwei weiteren tatverdächtigen Frauen laufe weiterhin.

Der Mann wird verdächtigt am 15. Oktober 2017 in der U-Bahnlinie 2 mit zwei Komplizinnen ein Pärchen attackiert zu haben. Das 19-jährige Opfer und ihr 25-jähriger Begleiter waren gegen 6.20 Uhr am U-Bahnhof Alexanderplatz eingestiegen. Das tatverdächtige Trio hatte die beiden zunächst angepöbelt. Kurz darauf kam es zu Auseinandersetzungen, wobei die 19-Jährige im Gesicht und der 25-Jährige am Kopf verletzt wurde. Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise zu Identität und Aufenthaltsort der gesuchten Frauen.