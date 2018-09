Trio überfällt Kiosk: Mann der Besitzerin verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Drei Räuber haben einen Kiosk in Berlin-Reinickendorf überfallen und den Mann der Besitzerin verletzt. Einer der Unbekannten sei mit einer Schusswaffe bewaffnet gewesen, teilte die Polizei mit. Die Täter kamen am Samstagmorgen in den Kiosk, griffen die Besitzerin an und rissen sie zu Boden. Der Mann der 52-Jährigen wollte seiner Frau zur Hilfe eilen - und wurde selbst angegriffen. Die Täter forderten sein Handy und Geld, es kam zu einem Gerangel. Schließlich flohen die Räuber mit dem Portemonnaie des Mannes und Zigaretten. Auch der 51-jährige Mann war zu Boden gestoßen worden und erlitt leichte Verletzungen an Kopf und Beinen.