Trickbetrüger will Seniorin Versicherungsvertrag verkaufen

Berlin (dpa/bb) - Ein falscher Versicherungsvertreter ist in Berlin-Pankow festgenommen worden, als er eine Seniorin um Geld betrügen wollte. Der Mann klingelte am Freitagabend an der Wohnungstür der 70-Jährigen in der Vinetastraße, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er bot der Rentnerin einen günstigen Versicherungsvertrag an. Sie sollte demnach die Prämien für die ersten beiden Jahre per Vorkasse zahlen.

Weil die Seniorin das Bargeld nicht zu Hause hatte, begleitete der 50-Jährige sie zum Auszahlen zu einer Bank. Dort wurden Zivilfahnder auf den Vorgang aufmerksam. Der Mann war den Beamten bereits aus der Vergangenheit als Trickbetrüger bekannt. "Es war reiner Zufall, dass unsere Kollegen gerade dort waren", sagte ein Sprecher. Der 50-Jährige wurde festgenommen.