Tote Frau in Gesundbrunnen entdeckt: Freund tatverdächtig

Berlin (dpa/bb) - Eine Frau ist in Berlin-Gesundbrunnen tot in einer Wohnung gefunden worden. Ein Anwohner in der Demminer Straße hatte am frühen Donnerstagmorgen Schreie im Hausflur gehört und daraufhin die Polizei alarmiert, wie die Beamten mitteilten. Sie fanden die tote 40-Jährige in einer Wohnung. Auch ihren Freund entdeckten sie dort - er war nicht mehr ansprechbar. Der 21-jährige wird verdächtigt, die Frau umgebracht zu haben. Er wurde festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht. Die Mordkommission ermittelt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.