Tödliche Messerattacke in Wedding: Polizei sucht nach Täter

Berlin (dpa/bb) - Mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften sucht die Polizei in Berlin-Wedding nach einem 30-Jährigen, der am Freitag in einer Einrichtung für psychisch Kranke einen Pfleger niedergestochen hat. Der 39-Jährige erlag wenig später am Tatort in der Wiesenstraße seinen Verletzungen, wie ein Sprecher mitteilte. Die Polizei warnte davor, sich dem flüchtigen Patienten zu nähern. Auf Twitter veröffentlichten die Polizisten eine Beschreibung des namentlich bekannten Mannes. Die Mordkommission ermittelt.

Die Polizei hatte mittags den Bereich vor der Einrichtung abgesperrt. Vor dem Haus standen mehrere Krankenwagen. Über dem Stadtteil kreiste ein Hubschrauber. Laut Angaben der Polizei ereignete sich die Attacke am Freitag gegen 11.00 Uhr. Der vollbärtige 30-Jährige soll in dem Heim betreut worden sein, aber dort nicht gewohnt haben.

Er soll den Beschreibungen nach 1,66 Meter groß sein, kurze dunkle Haare haben und von korpulenter Gestalt sein. Er war zuletzt dunkel gekleidet. Zeugen, die den Angriff gesehen hatten, erlitten einen Schock und mussten betreut werden.