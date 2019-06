Taxifahrer in Neukölln ausgeraubt und verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein Taxifahrer ist in Berlin-Neukölln von drei Fahrgästen ausgeraubt und leicht verletzt worden. In der Nacht zu Dienstag soll der 36-Jährige das Trio zunächst am Rosenthaler Platz in Berlin-Mitte mitgenommen haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Am Fahrziel Saltykowstraße Ecke Bornsdorfer Straße stoppte er den Wagen und wollte sich die Fahrt bezahlen lassen. Einer der Fahrgäste sprühte ihm daraufhin Pfefferspray ins Gesicht, die beiden Komplizen entrissen Geldbörse und Handy. Anschließend flüchtete das Trio in unbekannte Richtung. Der Überfallene erlitt Augenreizungen, die er selbst mit Wasser behandelte. Ein Raubkommissariat hat die Ermittlungen übernommen.