Berlin (dpa/bb) - In Berlin-Dahlem hat ein Mann eine Tankstelle überfallen. Mit einer Schusswaffe forderte er am Freitagabend von einem Mitarbeiter Bargeld, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 22-Jährige übergab dem Täter Geld. Anschließend flüchtete dieser. Der Mitarbeiter blieb unverletzt.