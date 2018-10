Supermarkt überfallen: 25-jähriger Mann festgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Räuber haben bei einem Supermarkt-Überfall in Berlin-Moabit eine 57 Jahre Angestellte angegriffen. Zunächst bedrohten die beiden Täter in der Nacht zu Dienstag die Angestellte mit einer Schusswaffe, wie die Polizei mitteilte. Demnach packte einer der Täter die Frau im Nacken, richtete die Waffe auf sie und schleifte sie vom Lagerraum in Richtung Keller.

Auf der Treppe schrie die 57-Jährige lautstark, ein 22-jähriger Ladendetektiv eilte zur Hilfe. Auch er wurde von den Räubern mit der Waffe bedroht, konnte jedoch aus dem Markt in der Turmstraße fliehen und die Polizei alarmieren. Kurz danach ergriffen die Räuber in Richtung Waldstraße die Flucht - ohne Beute.

Der Ladendetektiv nahm die Verfolgung auf, verlor die beiden Täter jedoch aus den Augen. Am Tatort nahm die Polizei schließlich einen 25-jährigen mutmaßlichen Täter fest. Bei der Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass gegen ihn bereits ein Haftbefehl vorliegt. Der zweite Täter entkam unerkannt. Die Angestellte blieb unverletzt.