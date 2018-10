Supermarkt-Überfall: Räuber geben sich als Bundespolizei aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Drei Unbekannte haben einen Supermarkt in Berlin-Weißensee überfallen. Eine Mitarbeiterin des Geschäfts wurde dabei leicht verletzt. Zwei der drei Täter hätten sich am späten Donnerstagabend als Bundespolizisten ausgegeben, teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach gaben die Betrüger mit grünen Dienstausweisen vor, einen Mann in dem Supermarkt in der Berliner Allee festnehmen zu wollen. Anschließend habe das Trio die drei Mitarbeiterinnen des Ladens in einen Nebenraum gedrängt und gefesselt. Die Räuber bedienten sich dann an den Kassen und ergriffen mit ihrer Beute die Flucht.