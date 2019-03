Suche nach Rebecca soll bis Einbruch der Dunkelheit dauern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Die Suche nach der vermissten 15-jährigen Rebecca in einem Waldstück in Brandenburg soll bei Einbruch der Dunkelheit beendet werden. Bis ungefähr 18.00 Uhr werde die Aktion dauern, sagte eine Sprecherin der Berliner Polizei am Donnerstag. Zu Ergebnissen wurde zunächst nichts bekannt. Ob die Suche in dem Wald am Freitag fortgesetzt wird, stand zunächst nicht fest.

Mit einer Hundertschaft Polizisten, Suchhunden und einem Hubschrauber wurde am Donnerstag seit 11.00 Uhr ein Waldgebiet westlich von Kummersdorf, nahe dem Ort Storkow südöstlich von Berlin, durchkämmt. Die 15-Jährige aus Berlin wird seit dem 18. Februar vermisst. Ihr Schwager ist seit Montag in Untersuchungshaft. Der Deutsche wird verdächtigt, die Jugendliche getötet zu haben. Eine Leiche ist bisher aber nicht gefunden worden.