Suche nach Rebecca: Schwager weiter unter Verdacht

Berlin (dpa/bb) - Die Berliner Polizei setzt ihre intensive Suche nach der vermissten Rebecca oder ihrer Leiche weiter fort. Die 15-jährige Jugendliche war vor mehr als zwei Wochen, am Morgen des 18. Februar, verschwunden. Die Kriminalpolizei geht mittlerweile davon aus, dass Rebecca getötet wurde und hat den Schwager im Verdacht. Der Mann sitzt inzwischen in Untersuchungshaft und schweigt zu den Vorwürfen. Die Eltern und Schwestern von Rebecca sollen ihn für unschuldig halten, wie Zeitungen berichteten.

Das Auto von Rebeccas Schwester und ihrem Mann wurde nach dpa-Informationen aus Ermittlerkreisen am 18. Februar auf der Autobahn von Berlin ins südöstliche Brandenburg von einem Kennzeichenerfassungssystem der Brandenburger Polizei registriert. Dieses System mit der Bezeichnung KESY wird zur Fahndung und zur Aufklärung von Fahrzeug-Diebstählen eingesetzt. Die "Bild"-Zeitung hatte zuvor darüber berichtet.

Rebecca hatte in der Nacht zum 18. Februar in dem Einfamilienhaus der Familie ihrer Schwester in einer ruhigen Wohngegend übernachtet. In der Nacht oder am Morgen verschwand sie. Kurz darauf wurde ihr Handy dauerhaft abgeschaltet.